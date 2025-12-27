Англія

Відбулися чергові чемпіонати Англії.

Сьогодні, 27 грудня, відбулися чергові матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Брентфорд на своєму полі обіграв Борнмут із рахунком 3:1.

У складі переможців голами відзначилися Джордже Петрович, який зрізав м'яч у свої ворота, а також Кевін Шаде, який оформив дубль. При цьому українець Єгор Ярмолюк відзначився гольовою передачею. У гостей єдиний м'яч забив Антуан Семеньйо.

Брентфорд — Борнмут 3:1

Голи: Шаде, 7, 51, Петрович, 39 (аг) — Семеньйо, 75.

Брентфорд: Келлехер — Генрі (Гікі, 77), Коллінз, Аєр, Кайоде — Ярмолюк (Нельсон, 89), Янельт — Шаде, Єнсен (Дамсгор, 77), Льюїс-Поттер (Гендерсон, 89) — Тьяго.

Борнмут: Петрович — Трюффер (Солер, 78), Сенесі, Діакіте (Брукс, 46), Сміт (Еванілсон, 46) — Кук, Скотт (Адлі, 84) — Семеньйо, Таверньє, Хіменес — Крупі (Клюйверт, 46).

Попередження: Єнсен, Кайоде — Клюйверт, Таверньє.

У другому поєдинку Ліверпуль на Енфілді здобув перемогу над Вулвергемптоном із рахунком 2:1.

Команда Арне Слота відкрила рахунок 41 хвилині, коли голом відзначився Раян Гравенберх, а за хвилину перевагу "червоних" подвоїв Флоріан Вірц. У "вовків" голом відзначився Сантьяго Буено.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:1

Голи: Гравенберх, 41, Вірц, 42 — Буено, 51.

Ліверпуль: Аліссон — Керкез, Ван Дейк, Конате, Фрімпонг — Джонс, Гравенберх — Вірц (Ньоні, 90+3), Макаллістер, К'єза (Бредлі, 61) — Екітіке (Гакпо, 86).

Вулвергемптон: Са — Крейчі, Буено, Москера (Аріас, 79) — Буену (Вольфе, 62), Гомеш, Андре, Доерті (Чачуа, 62) — Мане, Хван (Ларсен, 62) — Арокодаре.

Попередження: Андре.

У третій зустрічі Бернлі поділив окуляри з Евертон. Матч закінчився з рахунком 0:0, а українець Віталій Миколенко провів на полі всю гру.

Бернлі — Евертон 0:0

Бернлі: Дубравка — Екдаль, Гамфріс, Лоран — Лукас Пірес, Каллен (Флорентіну, 53), Угочукву, Вокер — Бруун Ларсен (Ентоні, 73), Едвардс (Трезор, 88), Броя (Флеммінг, 88).

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гарнер, Уроегбунам — Макніл, Алькарас (Рель, 69), Діблінг (Паттерсон, 88) — Бету (Баррі, 70).

Насамкінець Фулгем у гостях мінімально обіграв Вест Гем з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Рауль Хіменес, який забив на 85 хвилині.

Вест Гем — Фулгем 0:1

Гол: Хіменес, 85.

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс, Тодібо, Кілман, Скарлз — Магасса (Соучек, 83), Поттс — Боуен, Фернандеш, Саммервілл (Вілсон, 56) — Пакета (Ірті, 83).

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 82), Андерсен, Куенка, Робінсон — Лукич (Діоп, 88), Берге — Вілсон, Сміт-Роу (Кейрні, 82), Маседо (Кінг, 69) — Хіменес.

Попередження: Тодібо — Андерсен, Вілсон, Кінг.