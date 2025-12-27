Інше

Колишній капітан мерсисайдців зізнався, що був близький до повернення в свій колишній клуб, але вирішив почекати на більш вдалий момент для відновлення тренерської кар'єри.

Легендарний англійський півзахисник Стівен Джеррард розповів про те, чому він досі залишається без роботи після відходу з саудівського Аль-Іттіфака у січні 2025 року. В інтерв'ю для Goal легенда Енфілда підтвердив, що мав на столі пропозицію, яку сам вважає ідеальною, проте зрештою відповів відмовою.

За інформацією видання, йдеться про можливість вдруге очолити шотландський Рейнджерс. Після звільнення Расселла Мартіна в жовтні 2025 року керівництво клубу з Глазго звернулося до Джеррарда, який привів команду до чемпіонства у 2021 році.

Стівен вів тривалі переговори з головою правління Ендрю Кавенагом, але вирішив не поспішати.

"Рейнджерс був ідеальним варіантом, я був дуже близький до того, щоб знову туди поїхати. Але таймінг та деякі інші ситуації просто не зійшлися", — зізнався 45-річний фахівець.

Джеррард наголосив, що після невдалих періодів в Астон Віллі та Саудівській Аравії він став значно обережнішим у виборі наступного місця роботи. Зараз він насолоджується часом із сім'єю, особливо після народження онуки, та працює експертом на телебаченні.

Для того, щоб Стівен знову сів на тренерську лаву, мають бути дотримані кілька ключових критеріїв: Джеррард шукає клуб з великою армією фанатів, чию енергію він зможе використовувати. Команда повинна мати реальну можливість боротися за титули. Наявність структури для побудови успішного проекту.

Джеррард натякнув на те, що він цілком задоволений своїм теперішнім життям поза футболом.

"Якщо правильна можливість не з'явиться, я готовий до того, що взагалі не повернуся до тренерської діяльності", — заявив він, додавши, що наступний вибір має бути правильним, а не просто деальним на папері.

Наразі Рейнджерс очолив німецький тренер Данні Рель, а Джеррард продовжує спостерігати за футболом з екранів телевізорів, чекаючи на виклик, який знову запалить у ньому вогонь.