Топ-3 доповнили Франсуа Летексьє та Шимон Марциняк.
Клеман Тюрпен, Getty Images
27 грудня 2025, 19:46
Французький арбітр Клеман Тюрпен був визнаний найкращим арбітром 2025 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS.
У боротьбі за нагороду 43-річний француз набрав 65 балів, що допомогло йому випередити свого співвітчизника Франсуа Летексьє та поляка Шимона Марциняка.
Топ-10 доповнили Іштван Ковач, Майкл Олівер, Фелікс Цваєр, Славко Вінчич, Аліреза Фагані, Мауріціо Маріані та Сандро Шерер.
