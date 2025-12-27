Інше

Легенда червоних дияволів розкритикував колишнього партнера по команді за тотальну непрофесійність та відсутність базових футбольних навичок.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз, який провів у клубі 20 сезонів і виграв 12 титулів Прем'єр-ліги, поділився спогадами про найбільш невдалі трансфери манкуніанців.

Попри те, що багато хто вважає провалом підписання Хуана Себастьяна Верона, Скоулз став на захист аргентинця, натомість обравши іншу мішень для критики — колишнього голкіпера Марка Босніча.

Босніч прийшов у Юнайтед у 1999 році як наступник великого Петера Шмейхеля, проте, за словами Скоулза, його ставлення до справи було катастрофічним.

"Марк був неймовірно непрофесійним. Це було просто смішно. Зазвичай під час тренувань по воротах б’ють 15–20 разів. Але він втомлювався вже після трьох ударів і нив:О ні, поставте когось іншого“, — розповів Скоулз в ефірі програми The Overlap.

Найбільше Скоулза вразило те, що воротар елітного клубу мав труднощі з елементарними технічними елементами. Легенда Юнайтед згадав перший матч сезону проти Евертона, де Босніч не міг вибити м'яч навіть до центру поля.

"Я ніколи не бачив нічого подібного — він просто не вмів бити по футбольному м’ячу. Був ідеальний день, без вітру, але він не міг докинути м’яч до середини поля. У нього був 14-й розмір ноги, і він постійно бив просто у землю, наче мав ласти замість ступень. Це було суцільне розчарування" — додав Пол.

Марк Босніч запам'ятався не лише слабкою грою, а й проблемами за межами поля. Він запізнився на власне весілля на годину, оскільки ніч перед цим провів у поліцейській дільниці після бійки з фотографом.

Сер Алекс Фергюсон описував австралійця як жахливого професіонала з надмірною вагою. Кар'єра Босніча в МЮ тривала лише 18 місяців, після чого він перейшов до Челсі, де згодом провалив тест на наркотики, що призвело до тривалої дискваліфікації та завершення кар'єри на високому рівні.