Цього року гравець "неаполітанців" став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни.

Півзахисника Наполі Скотта Мактомінея визнано найкращим гравцем Шотландії до 2025 року. Про це повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Шотландії.

У 2025 році 29-річний шотландець став чемпіоном італійської Серії А, а також завоював Суперкубок країни.

Також Скотт допоміг національній команді здобути путівку на ЧС-2026, де його збірна зіграє проти Бразилії, Марокко та Гаїті.

Нинішнього сезону Мактоміней провів 23 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.