Божевільна серія перемог команди Унаї Емері триває вже 11 матчів поспіль, а ось колектив Енцо Марески суттєво відстав від групи лідерів.
Челсі — Астон Вілла, Getty Images
27 грудня 2025, 21:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Астон Вілла 1:2
Голи: Джеймс, 37 — Воткінс, 63, 84
Челсі: Санчес — Джеймс, Бадьяшиль, Чалоба, Кукурелья (Гюсто, 69) — Кайседо, Е. Фернандес — Нету, Палмер (Естеван, 72), Гарначо (Гіттенс, 69) — Жуан Педро (Делап, 69).
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Лінделеф, Конса, Матсен (Дінь, 82) — Камара (Богард, 83), Тілеманс — Макгінн (Онана, 59), Буендія (Воткінс, 59), Роджерс — Мален (Санчо, 59).
Попередження: Джеймс, Чалоба, Кайседо, Делап, Фернандес — Кеш, Роджерс, Камара