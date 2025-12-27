Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з "лісниками".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест.

"Всі кілограми, які я набрав за Різдво, сьогодні я скинув. Я знову у формі. Яку ж команду знову зібрав Шон Дайч! Це дійсно справді важливі три очки.

Ноттінгем Форест — неймовірна команда, яка грає просто приголомшливо. Ігор виграє усі м'ячі. У них команда найвищого рівня. Приїжджати сюди дуже непросто, особливо взимку. Протягом останніх кількох днів ми багато говорили про це з гравцями. Взимку проти Ноттінгем Форест потрібно бути на висоті. Сьогодні, якби ми не були готові, ми не виграли б цей матч. Настрій був неймовірним, тож я дуже радий.

У першому таймі забагато гравців знаходилося за лінією м'яча, а не в зонах атаки. Після контратак ми переміщалися всередину та на фланги, і лише тоді створювали моменти. У перерві ми поговорили та трохи змінили тактику.

У нас зіграно 18 матчів, тож перший етап завершено. А в другому етапі на нас чекає багато ігор, подібних до сьогоднішньої. Прем'єр-ліга дуже складна, але важливо залишатися у боротьбі. Перемога чи поразка у конкретний день не означають, що все закінчено – попереду у нас ще багато ігор”, – наводить слова Гвардіоли ВВС.

Після 18 турів Манчестер Сіті вирвався на перше місце в АПЛ, випереджаючи Арсенал на одне очко, але у "канонірів" є гра в запасі. Ноттінгем йде на 17 місці, набравши 18 очок.