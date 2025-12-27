Англія

Французький форвард запевнив у повній підтримці наставника з боку гравців, попри невдалі результати шпор та зростання тиску на тренерський штаб.

Нападник лондонського Тоттенгема Рандаль Коло Муані публічно висловив підтримку головному тренеру команди Томасу Франку.

На тлі нестабільних виступів шпор у першій половині сезону, коли команда опинилася на 14-му місці в Прем'єр-лізі, у пресі все частіше з'являються чутки про можливу відставку данського фахівця. Проте всередині роздягальні ситуація виглядає інакше.

Під час нещодавнього клубного заходу Коло Муані наголосив, що між гравцями та тренером панує повна довіра. За словами форварда, команда згуртована і не поділяє песимізму частини вболівальників.

"У нас чудові стосунки.Ми багато спілкуємося, у нього чудовий тренерський штаб, тому я задоволений роботою з ним. Уся команда, усі мої партнери довіряють тренеру, і кожен щасливий працювати під його керівництвом. Зараз ми важко працюємо, щоб пройти цей складний період", — заявив Коло Муані.

Для самого Коло Муані стабільність у клубі є критично важливою. Після невдалого періоду в ПСЖ перехід до Тоттенгема допоміг йому повернутися до національної збірної Франції. Форвард усвідомлює, що лише впевнена гра за шпор дозволить йому розраховувати на місце у заявці Дідьє Дешама на Чемпіонат світу 2026 року.

Попри нещодавню травму щелепи, яка завадила йому зіграти за збірну минулого місяця, нападник налаштований рішуче демонструвати свої якості та забивати більше голів.

Попри тиск з боку фанатів, боси Тоттенгема поки що не планують радикальних кроків. Керівництво клубу вважає, що постійні зміни тренерів у минулому стали причиною стагнації, тому Томасу Франку хочуть дати час для повної реалізації його ідей.

Сам Франк також визнає складність ситуації, але закликає до реалізму:

"Якщо нікому не давати часу, ніхто не зможе все виправити. Це не швидке рішення. Я чесний щодо того, де ми зараз перебуваємо. Змінити це потребує часу, хоча ніхто не хоче про це чути", — наголосив наставник.

Наступним випробуванням для Тоттенгема та Томаса Франка стане недільний візит до Крістал Пелес, де команді вкрай необхідно перервати серію невдач та довести свою єдність результатом на полі.