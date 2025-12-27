Англія

Арсенал утримав непросту перемогу над Брайтоном

Команда Мікеля Артети втратила контроль над грою в другому таймі й ризикувала похитнутись у чемпіонських перегонах.

Арсенал — Брайтон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Брайтон 2:1

Голи: Едегор, 14, Рюттер, 53 (авт.) — Гомес, 64 Арсенал: Рая — Райс, Саліба, Інкап’є, Льюїс-Скеллі (Габріел, 71) — Меріно, Субіменді, Едегор — Сака, Йокерес (Жезус, 71), Троссар (Мартінеллі, 82). Брайтон: Вербругген — ван Геке, Данк, Коппола (Вотсон, 87) — Кадіоглу, Аярі, Гіншелвуд, Де Кейпер (Віффер, 46) — Груда (Мінте, 46), Гомес (Костулас, 87) — Рюттер.



Попередження: Інкап'є — Вербрюгген, Данк, Коппола