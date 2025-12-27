Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 грудня 2025 року.

Брентфорд у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі розгромив Борнмут (4:1).

Команда Кіта Ендрюса відкрила рахунок на сьомій хвилині завдяки голу Кевіна Шаде, а потім наприкінці першого тайму Джордже Петрович подвоїв перевагу "бджіл", зрізавши м'яч у свої ворота.

На 51 хвилині Шаде оформив дубль після гольової передачі у виконанні українця Єгора Ярмолюка, а на 75 хвилині Борнмут відповів голом Антуана Семеньйо.

Остаточну крапку в матчі поставив Шаде, який оформив хет-трик, забивши на шостій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Cіті у рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Брентфорд — Борнмут 3:1

Голи: Шаде, 7, 51, Петрович, 39 (аг) — Семеньйо, 75.

Брентфорд: Келлехер — Генрі (Гікі, 77), Коллінз, Аєр, Кайоде — Ярмолюк (Нельсон, 89), Янельт — Шаде, Єнсен (Дамсгор, 77), Льюїс-Поттер (Гендерсон, 89) — Тьяго.

Борнмут: Петрович — Трюффер (Солер, 78), Сенесі, Діакіте (Брукс, 46), Сміт (Еванілсон, 46) — Кук, Скотт (Адлі, 84) — Семеньйо, Таверньє, Хіменес — Крупі (Клюйверт, 46).

Попередження: Єнсен, Кайоде — Клюйверт, Таверньє.