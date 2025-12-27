Італія

У продовженні 17 туру Серії А.

Удінезе та Лаціо сильнішого не виявили (1:1).

Обидві команди мали декілька нагод відзначитися. На 26-й хвилині Ніколо Дзаніоло з дальньої відстані наважився на удар, але Проведел перевів м’яч на кутовий. Нослін у доданий до першого тайму час прорвався на ударну позицію, однак його постріл було заблоковано.

Орли вийшли вперед на останніх хвилинах основного часу. Канчелльєрі пройшов правим флангом та віддав передачу в центр на Весіно. Уругвайський півзахисник пробив першим дотиком — м’яч після рикошету від Соле полетів у протилежний від воротаря кут.

Господарі після прикро пропущеного голу не здалися та пішли ва-банк. На останній хвилині доданого часу Девіс пройшов флангом, змістився в центр і пробив у нижній лівий кут — без шансів для голкіпера. Взяття воріт переглядали на предмет гри рукою в момент відбору м’яча, але порушення виявлено не було.

У підсумку команди поділили очки. Після 17 турів Удінезе посідає 10-ту сходинку, а Лаціо — 8-му.

Удінезе — Лаціо 1:1

Голи: Девіс, 90+6 — Весіно, 80

Удінезе: Паделлі — Соле, Крістенсен, Кабаселе (Пальма, 87) — Дзанолі, Еккеленкамп, Карлстрем (Букса, 87), Пйотровські, Бертола (Камара, 66) — Дзаніоло (Міллер, 87), Девіс

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Лаццарі, 88), Романьйолі, Пеллегріні (Провстгор, 88) — Весіно, Катальді, Белах'ян — Канчельєрі (Ісаксен, 81), Нослін (Кастельянос, 74), Дзакканьї

Попередження: Дзаніоло, Кабаселе, Карлстрем, Карлстрем — Катальді, Канчельєрі, Пеллегріні, Весіно