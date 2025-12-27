Англія

Джек Гріліш та Кайл Вокер відсвяткували різдвяні свята з королівським розмахом.

Півзахисник Евертона Джек Гріліш та захисник Бернлі Кайл Вокер стали головними героями світської хроніки після своєї гучної поїздки до Лондона. Футболісти, які раніше разом виступали за Манчестер Сіті, вирішили влаштувати собі незабутні святкові канікули, загальний бюджет яких, за оцінками, склав близько 20 000 фунтів стерлінгів.

Святкування розпочалося з відвідування парку Winter Wonderland, після чого друзі вирушили на вечерю до елітного ресторану Bagatelle у районі Мейфер. За словами очевидців, футболісти були у надзвичайно піднесеному настрої та виявляли неабияку щедрість, пригощаючи напоями інших відвідувачів закладу.

Після вечері шляхи гравців розійшлися: Вокер попрямував до нічного клубу Tape, тоді як Гріліш разом із компанією друзів обрав більш пікантне продовження вечора — стриптиз-клуб Platinum Lace на Лейстер-сквер.

Як повідомляє Goal, вечірка Гріліша тривала до 4 години ранку. Рахунок лише у стриптиз-клубі склав 3 500 фунтів стерлінгів. Компанія замовила сотні порцій Ягербомб (по 14 фунтів за кожну), а напої розливали під танці дівчат на столах та диванах. Попри специфіку закладу, свідки стверджують, що Джек поводився як справжній джентльмен.

"Джек не цікавився приватними танцями, він просто хотів випити пізно ввечері. Він навіть не дивився на стриптизерок, адже перебуває у щасливих стосунках. Це був просто єдиний відкритий заклад, де можна було продовжити вечірку", — повідомило джерело, близьке до гравця.

Нагадаємо, що Джек Гріліш наразі виступає за Евертон на правах оренди з Манчестер Сіті, намагаючись повернути свою найкращу форму, тоді як Кайл Вокер продовжує кар'єру в складі Бернлі. Вже сьогодні футболісти можуть зустрітися на футбольному полі як суперники в матчі між їхніми командами.