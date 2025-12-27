Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 грудня 2025 року.

Манчестер Сіті в матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобув перемогу над Ноттінгем Форест (2:1).

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок на початку другого тайму, коли на 48 хвилині Тіджані Рейндерс скористався гольовою передачею Раяна Шеркі. За шість хвилин підопічні Шона Дайча відігралися завдяки голу Омарі Гатчинсона.

Проте останнє слово було за Сіті, коли на 83 хвилині голом відзначився Шеркі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Cіті у рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Гатчінсон, 54 — Рейндерс, 48, Шеркі, 83.

Ноттінгем Форест: Віктор — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес (Авонії, 85) — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Баква, 90+2) — І. Жезус.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Рейндерс (Савіньйо, 73) — Шеркі (Аке, 89), Фоден — Голанд.

Попередження: Андерсон — Діаш, О'Райлі.