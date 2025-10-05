Англія

Український захисник проведе четвертий матч поспіль після відновлення від травми.

Український захисник Віталій Миколенко з’явиться у стартовому складі Евертона на матч сьомого туру чемпіонату Англії проти Крістал Пелес. Для 25-річного футболіста це буде вже четвертий поєдинок поспіль після повернення на поле.

Наприкінці серпня Миколенко отримав ушкодження, через яке пропустив кілька тижнів, а також два матчі збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Після відновлення захисник поступово повернув місце в основі "ірисок" і знову став ключовою фігурою оборони команди.

Матч між Евертоном і Крістал Пелес відбудеться сьогодні, 5 жовтня, і розпочнеться о 16:00 за київським часом. Слідкувати можна на Football.ua.