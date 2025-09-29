Англія

Український фулбек вийде з перших хвилин 6 туру АПЛ.

У рамках шостого туру англійської Прем’єр-ліги Вест Гем на виїзді зустрінеться з Евертоном

Головний тренер "молотобійців" Нуну Ешпіріту Санту проведе свій дебютний матч на чолі "молотобійців", де він напередодні замінив Грема Поттера.

У той же час, керманич "ірисок" Девід Моєс довірив у стартовому складі місце українському лівому захиснику Віталію Миколенку.

Поєдинок Евертон — Вест Гем розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом.