Англія

Джеррод Боуен довів незмінне лідерство у таборі "молотобійців", а Лукас Пакета трохи відчув на собі українського незадоволення.

У шостому турі АПЛ Евертон на домашньому стадіоні приймав Вест Гем у першому матчі під керівництвом нового тренера "молотобійців" Нуну Ешпіріту Санту. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Господарі відкрили рахунок після подачі з кутового: Майкл Кін, залишений без опіки, вдало завершив атаку ударом головою. Для Вест Гема це вже восьмий пропущений гол із стандартних положень у сезоні.

Проте вже на 65-й хвилині Джаррод Боуен зрівняв рахунок після того, як добив м’яч після рикошету від захисника Евертона — перший гол нового наставника в АПЛ.

У складі Евертона Віталій Миколенко отримав жовту картку наприкінці матчу за підсумками боротьби з Лукасом Пакета, коли в українець повівся на провокацію бразильця та отримав жовту за неспортивну поведінку.

Why on earth paqueta is holding his face 🙄 #EVEWHU #Mykolenko pic.twitter.com/NvOTGXUZB2 — The Final Whistle (@Rufus_45) September 29, 2025

Евертон — Вест Гем 1:1

Голи: Кін, 18 - Боуен, 65

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує — Дьюзбері-Голл — Ндіає (Діблінг, 81), Гріліш — Бету (Баррі, 69)

Вест Гем: Ареола — Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Вокер-Пітерс — Магасса (Поттс, 59), Фернандеш — Пакета (Жуліо, 90) — Боуен — Фюллькруг (Ірвінг, 90), Саммервілл (Гільєрме, 77)

Попередження: Тарковські, Миколенко, Дьюзбері-Голл — Вокер-Пітерс, Магасса, Кілман, Мавропанос