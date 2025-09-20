Англія

Українець показав низький відсоток виграних дуелей і багато втрат м’яча.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв у виїзному матчі п’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги проти Ліверпуля, який завершився поразкою "ірисок" з рахунком 1:2. 26-річний футболіст вийшов у стартовому складі та провів на полі 86 хвилин.

За час гри Миколенко 46 разів торкнувся м’яча, віддав 19 точних передач із 26 спроб (73%), заблокував один удар, виконав три навіси та чотири виноси. Водночас виграв лише одну дуель із шести (17%), зробив один відбір і три підбирання, тричі порушував правила, створив один гольовий момент і допустив 13 втрат м’яча.

Статистичний портал Sofascore оцінив виступ українця у 6,0 бала — це найгірша оцінка серед усіх гравців матчу. WhoScored також поставив Миколенку 6,0 бала, що стало шостим найгіршим результатом на полі.