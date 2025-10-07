Англія

Молодий півзахисник Реала потрапив у сферу інтересів клубів із англійської Прем’єр-ліги.

Два англійські клуби — Арсенал та Ньюкасл — зацікавлені у підписанні півзахисника Реала Арди Гюлера, повідомляє Football Insider.

Мадридці не планують розлучатися з 20-річним турецьким талантом, проте інтерес з боку АПЛ зростає. Лондонський клуб наразі вважається фаворитом у боротьбі за футболіста, якщо він вирішить змінити команду.

Арда Гюлер приєднався до Реала в липні 2023 року, перейшовши з Фенербахче за 24 мільйони євро. Його контракт із мадридським клубом чинний до червня 2029 року.

У поточному сезоні турецький хавбек продемонстрував хорошу форму — у 10 матчах на клубному рівні він забив три голи та зробив чотири асисти.