Французький вінгер Баварії може стати заміною Родріго, який розглядає варіанти продовження кар’єри за межами Мадрида.
Майкл Олісе, GETTY IMAGES
06 жовтня 2025, 15:36
Мадридський Реал розглядає можливість підписання французького вінгера Баварії Майкла Олісе. Про це повідомляє іспанське видання El Gol Digital.
За інформацією джерела, 23-річний футболіст є пріоритетною ціллю королівського клубу у разі відходу Родріго. Керівництво Баварії оцінює гравця у близько 100 мільйонів євро, що відповідає його ринковій вартості.
Олісе блискуче стартував у сезоні-2025/26: у 10 матчах за мюнхенців він забив 5 голів і зробив 6 асистів, ставши одним із лідерів команди Томаса Тухеля. Його чинний контракт із Баварією діє до 2029 року.
Варто нагадати, що зовсім недавно Олісе був визнаний найкращим гравцем Баварії за підсумками сезону-2024/25, отримавши майже 45% голосів уболівальників.