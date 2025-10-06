Іспанія

Французький вінгер Баварії може стати заміною Родріго, який розглядає варіанти продовження кар’єри за межами Мадрида.

Мадридський Реал розглядає можливість підписання французького вінгера Баварії Майкла Олісе. Про це повідомляє іспанське видання El Gol Digital.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст є пріоритетною ціллю королівського клубу у разі відходу Родріго. Керівництво Баварії оцінює гравця у близько 100 мільйонів євро, що відповідає його ринковій вартості.

Олісе блискуче стартував у сезоні-2025/26: у 10 матчах за мюнхенців він забив 5 голів і зробив 6 асистів, ставши одним із лідерів команди Томаса Тухеля. Його чинний контракт із Баварією діє до 2029 року.

Варто нагадати, що зовсім недавно Олісе був визнаний найкращим гравцем Баварії за підсумками сезону-2024/25, отримавши майже 45% голосів уболівальників.