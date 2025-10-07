Французький та іспанський гранди зацікавлені у трансфері хавбека Челсі.
Мойзес Кайседо, Getty Images
07 жовтня 2025, 11:01
Півзахисник Челсі Мойзес Кайседо опинився у сфері інтересів одразу двох європейських топклубів — Парі Сен-Жермен та мадридського Реала. Про це повідомляє CaughtOffside.
За даними джерела, ПСЖ уже тривалий час спостерігає за еквадорцем і розглядає його як потенційне підсилення центру поля. Своєю чергою, Реал також уважно стежить за виступами Кайседо, бачачи в ньому перспективного варіанта для зміцнення середньої лінії у найближчі трансферні періоди.
23-річний хавбек приєднався до Челсі влітку 2023 року і залишається ключовим гравцем лондонців, однак інтерес з боку грандів може змусити клуб уважніше розглянути можливі пропозиції.
Нагадаємо, Челсі зацікавився трансфером Єгора Ярмолюка.