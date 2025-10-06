Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард планує взяти участь у жовтневих матчах відбору ЧС-2026, попри проблеми з щиколоткою.

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе має намір вирушити на жовтневий збір національної команди, попри травму, отриману у матчі чемпіонату Іспанії проти Вільярреала (3:1).

Як повідомляє L’Équipe, футболіст посилив пошкодження правої щиколотки, але все одно планує приєднатися до складу французів. Керівництво Реала, своєю чергою, виступає проти цього рішення та наполягає, щоб Мбаппе залишився в Мадриді для відновлення.

Збірна Франції проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року — 10 жовтня проти Азербайджану вдома та 13 жовтня на виїзді з Ісландією.

Нагадаємо, Мбаппе — найкращий гравець Ла Ліги у вересні.