Англія

Півзахисник Ньюкасла розповів про плани на подальшу кар’єру.

Цього літа італійський центральний півзахисник англійського Ньюкасла Сандро Тоналі перебував у полі зору туринського Ювентуса та цілком міг повернутись на батьківщину, але зрештою залишився в складі "сорок".

Утім, судячи з останнього коментаря футболіста з цього приводу, цю трансферну історію ще надто рано відкладати вбік.

"Ніколи не знаєш, що станеться, тож я всім кажу, що це можливо. Я не зачиняю двері перед клубами з Італії — це моя рідна країна.

Можливо, зараз про це не йдеться, бо я знайшов своє місце в Ньюкаслі, але італійська ліга стає все кращою і кращою, і рівень команд поступово зростає"", — заявив італійський виконавець.

Контракт Тоналі з Ньюкаслом діє до 2028 року, тоді як зарплатня становить 7 млн євро за сезон + 2 млн євро бонусів.