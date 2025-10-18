Англія

Відбулося п’ять матчів 8-го туру чемпіонату Англії.

Манчестер Сіті вдома обіграв Евертон з рахунком 2:0 завдяки дублю Ерлінга Холанда. Український захисник Віталій Миколенко відіграв увесь матч за ірисок. Після цієї перемоги команда Пепа Гвардіоли набрала 16 очок і наздоганяє лідера чемпіонату — Арсенал.

Манчестер Сіті — Евертон 2:0

Голи: Голанд, 58, 63

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Аке, О'Райлі (Льюїс, 85) — Гонсалес (Ковачич, 86) — Савіньйо (Шеркі, 86), Рейндерс (Сілва, 60), Фоден, Доку (Бобб, 60) — Голанд

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує (Іроегбунам, 71) — Алькарас (Рель, 71), -, Ндіає (Макніл, 87) — Бету (Баррі, 76)

Попередження: Гарнер, Діблінг

Крістал Пелас і Борнмут зіграли в захоплюючу нічию 3:3. Лондонці двічі поступалися, але завдяки хет-трику Матети змогли врятувати гру на останніх хвилинах.

Крістал Пелес — Борнмут 3:3

Голи: Матета, 64, 69, 90+7 (пен) - Крупі, 7, 38, Крісті, 89

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно (Нкетіа, 64) — Матета

Борнмут: Петрович — Хіменес (Гілл, 75), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт (Крісті, 67) — Таверньє (Кук, 90), Клюйверт (Адлі, 75), Семеньйо — Крупі (Доук, 75)

Попередження: Піно — Семеньйо, Адамс, Сенесі, Крісті

Бернлі Скотта Паркера відкрив рахунок у першому таймі — Уґочукву замкнув подачу від Уокера. Далі господарі грамотно діяли другим номером і підловили суперника на контратаці — Чауна поставив крапку. Упевнена перемога бордових — 2:0.

Бернлі - Лідс Юнайтед 2:0

Голи: Угочукву, 18, Чауна, 68

Бернлі: Дубравка — Вокер, Угочукву (Межбрі, 83), Туанзебе, Естев, Гартман — Брун Ларсен (Чауна, 58), Каллен, Флорентіну, Ентоні (Барнс, 83) — Флеммінг (Лоран, 77)

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон — Лонгстафф, Ампаду (Танака, 81), Штах (Піру, 73) — Ааронсон (Нмеча, 66), Калверт-Льюїн, Гаррісон (Джеймс, 66)

Попередження: Ентоні, Межбрі — Стрейк

Брайтон у напруженому поєдинку переграв Ньюкасл — 2:1. Господарі відкрили рахунок на 41-й хвилині (Велбек), гості зрівняли, але вирішальний гол забив знову Велбек на 84-й хвилині.

Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 2:1

Голи: Велбек, 41, 84 - Вольтемаде, 76

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Данк, ван Геке, Кадіоглу — Балеба (Мілнер, 71), Аярі — Мінте (Коппола, 90), Рюттер (Цимас, 71), Гомес (Де Кейпер, 36) — Велбек (Костулас, 90)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Осула, 86), Тоналі (Барнс, 70), Жоелінтон (Мерфі, 46) — Еланга (Майлі, 46), Вольтемаде, Гордон (Ремзі, 70)

Попередження: Берн

Сандерленд без особливих труднощів розібрався з абсолютно беззубим Вулверхемптоном — 2:0. Вовки залишаються на останньому місці таблиці та досі не виграли жодного матчу в сезоні. Ба більше — команда сама собі створює проблеми: другий гол у власні ворота оформив літній новачок з Жирони, Крейчі, за якого клуб заплатив 30 мільйонів євро.

Сандерленд - Вулвергемптон 2:0

Голи: Мукіеле, 17, Крейчі (аг), 90+3

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Баллард, Альдерете, Мукіеле — Джака, Садікі (Ніл, 90) — Траоре (Тальбі, 63), Рігг (Гертрейда, 76), Ле Фе — Іcідор (Маєнда, 76)

Вулвергемптон: Джонстон — Доерті (Гувер, 67), Буено, Крейчі, Буено — Мунетсі, Андре, Гомес (Лопес, 76) — Аріас (Чачуа, 77), Странд Ларсен, Гомеш (Арокодаре, 76)