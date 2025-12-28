Англія

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (2:1).

"Я дуже радий і вдячний вболівальникам, бо вони нам потрібні, і вони з нами, передають свою енергію, а ми тут, щоб грати для них. Реакція гравців на полі була просто фантастичною, але у першому таймі ми мали проблеми.

Нам не вдавалося налагодити ритм, щоб контролювати м'яч і часто атакувати їх штрафний майданчик, але нам потрібно було оборонятися, і ми блискуче справлялися з цим завданням. Ми пропустили після кутового, і нам потрібно було щось змінити у другому таймі, але зберегти ту саму структуру гри, що й у першому таймі.

Ми почали грати краще, і нам потрібні були свіжі сили, але те, як ми набрали обертів завдяки тому, що гравці продемонстрували свій настрій на те, щоб максимально використовувати свої сильні сторони, було просто фантастичним.

Обіграти Челсі тут дуже складно. Ми хотіли цього й раді, але при цьому зберігаємо баланс і намагаємось у кожному матчі переслідувати свою мету. Наш наступний виклик – Арсенал", — наводить слова Емері прес-служба клубу.

