Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Вулвергемптона (2:1).

"Я майже впевнений, що для Вірца це було полегшенням, це я міг бачити з його реакції після забитого гола – і те саме я бачив у його партнерів по команді. Вони були дуже раді, тому що у футболі – і, можливо, це правильно – нас здебільшого оцінюють за результатами, а окремих гравців – за голами та гольовими передачами. Іноді ми схильні забувати про те, що потрібно робити під час гри. Для мене не стало несподіванкою, що він забив, але, можливо, він сам зрозуміє, що одного гола недостатньо. Він заб'є за нас набагато більше голів, ніж цей, але мені також сподобалася його гра протягом більшої частини матчу.

Забивати голи у Прем'єр-лізі непросто, особливо у відкритій грі. Я бачу це майже у кожному матчі, який дивлюся, бо кількість голів зі стандартних положень постійно зростає. На жаль, ми, мабуть, єдина команда, яка майже ніколи не забиває зі стандартних положень, і що ще гірше ми постійно пропускаємо. Але, як я вже казав два, три чи чотири тижні тому, ми повинні переконатися, що коли обставини складаються не на нашу користь – чи то стандартне становище, чи щось інше – ми все одно маємо знайти спосіб виграти. Нам не щастило у багатьох ситуаціях під час розіграшу стандартних положень — пройшло вже 18 ігор, і нам потрібно вдосконалюватись.

Звісно, ​​я незадоволений другим таймом. Думаю, якщо ви ведете 2:0 до перерви, ви очікуєте на інший другий тайм, ніж той, з яким ми зіткнулися. Але у футболі один гол може кардинально змінити перебіг гри. Саме це ви і побачили – не те, щоб після рахунку 2:1 у нас зовсім зникло володіння м'ячем, але гра стала набагато рівнішою.

Я не думаю, що ми допустили багато небезпечних моментів біля наших воріт. Перший небезпечний момент, який ми допустили, знову ж таки, був голом – не вперше цього сезону. Але в іншому я бачив команду, яка боролася за перемогу – не показуючи кращий футбол, але боролася щосили. І трохи краще, ніж минулого тижня, особливо в останні десять хвилин. Це було не так уже й складно, до речі!", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Вулвергемптон.