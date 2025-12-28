Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 грудня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Вулвергемптон (2:1).

Команда Арне Слота забезпечила собі комфортну перевагу наприкінці першого тайму, коли на 41 та 42 хвилинах голами відзначилися Раян Гравенберх та Флоріан Вірц, для якого це був дебютний гол у АПЛ.

Гості змогли відповісти лише голом Сантьяго Буено на старті другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Вулвергемптон у рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:1

Голи: Гравенберх, 41, Вірц, 42 — Буено, 51.

Ліверпуль: Аліссон — Керкез, Ван Дейк, Конате, Фрімпонг — Джонс, Гравенберх — Вірц (Ньоні, 90+3), Макаллістер, К'єза (Бредлі, 61) — Екітіке (Гакпо, 86).

Вулвергемптон: Са — Крейчі, Буено, Москера (Аріас, 79) — Буену (Вольфе, 62), Гомеш, Андре, Доерті (Чачуа, 62) — Мане, Хван (Ларсен, 62) — Арокодаре.

Попередження: Андре.