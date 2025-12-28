Інше

Українець може продовжити кар'єру у Молдові.

Казахстанський Єлимай на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського воротаря Максима Коваля.

Угода з 33-річним українцем була розірвана за обопільною згодою сторін.

Коваль виступав за казахстанський клуб із літа 2024 року. На його рахунку 27 матчів, з яких дев'ять на нуль за 28 пропущених м'ячів.

Також є інформація від казахстанських журналістів, що Коваль продовжить кар'єру в Молдові, де знову виступатиме за Шериф.

Нагадаємо, Максим виступав за Шериф з літа 2022 по січень 2024 року. На його рахунку 41 матч, з яких 16 на нуль за 47 пропущених м'ячів.

Після 21 туру Шериф набрав 41 очко і посідає третє місце у чемпіонській групі, відстаючи від Петрокуба на сім балів та на три від Зімбру.