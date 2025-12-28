НЕДІЛЯ, 28 ГРУДНЯ, 18:30 ▪️ СЕЛГЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Олівера Гласнера переживає складні тижні. Після емоційного вильоту з Кубка англійської ліги від Арсеналу в напруженій серії пенальті "орли" змушені повністю зосередитися на чемпіонаті. Два поспіль болючі фіаско в АПЛ — від Манчестер Сіті та Лідса — вибили лондонців із єврокубкової зони, а оборона за останні чотири матчі в усіх турнірах пропустила вже десять м’ячів.

Втім, Селгерст Парк традиційно залишається місцем сили для Пелес наприкінці року. Володарі Кубка Англії зразка минулого сезону вигравали свій останній матч календарного року чотири рази поспіль, і тепер мають шанс встановити клубний рекорд. Окрему увагу привертає Жан-Філіп Матета, який попри проблеми з коліном залишається ключовою фігурою атаки та вже засмучував Тоттенгем у цьому протистоянні торік. Також важливий психологічний аспект — герой Арсеналу Максанс Лакруа, який не забив вирішальний пенальті та відзначився автоголом, має взяти себе в руки проти іншого суперника з Північного Лондона.

Сезон для Тоттенгема складається ще більш нервово. Команда Томаса Франка виграла лише один із останніх восьми матчів АПЛ і опустилася нижче середини таблиці. Поразка від Ліверпуля (1:2), у якій "шпори" догравали вдев’ятьох, знову загострила розмови навколо майбутнього тренера, хоча керівництво клубу поки що зберігає довіру до данця.

Особливо насторожує виїзна форма лондонців: чотири поразки та одна нічия в п’яти останніх гостьових матчах, а також 18 пропущених м’ячів за цей відрізок. До того ж Тоттенгем програв обидві зустрічі Крістал Пелес у минулому сезоні АПЛ, не забивши жодного гола, і тепер ризикує вперше в історії поступитися "орлам" на Селгерст Парк у двох поспіль матчах чемпіонату.