Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 грудня 2025 року.
Астон Вілла у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграла Челсі (2:1).
Команда Енцо Марески відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 37 хвилині результативним ударом відзначився Ріс Джеймс.
Потім на 63 хвилині Оллі Воткінс зрівняв цифри на табло, а на 84 хвилині він оформив дубль, забезпечивши перемогу "левам".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Астон Вілла у рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Челсі — Астон Вілла 1:2
Голи: Джеймс, 37 — Воткінс, 63, 84.
Челсі: Санчес — Джеймс, Бадьяшиль, Чалоба, Кукурелья (Гюсто, 69) — Кайседо, Е. Фернандес — Нету, Палмер (Естеван, 72), Гарначо (Гіттенс, 69) — Жуан Педро (Делап, 69).
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Лінделеф, Конса, Матсен (Дінь, 82) — Камара (Богард, 83), Тілеманс — Макгінн (Онана, 59), Буендія (Воткінс, 59), Роджерс — Мален (Санчо, 59).
Попередження: Джеймс, Чалоба, Кайседо, Делап, Фернандес — Кеш, Роджерс, Камара.