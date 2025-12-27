Англія

Перемога над Свонсі стала для небесно-блакитних восьмою поспіль у рідних стінах — такого результату клуб не бачив понад сім десятиліть.

Френк Лемпард продовжує створювати справжнє футбольне диво у Чемпіоншипі. Вчорашній поєдинок проти Свонсі на домашній арені завершився мінімальною, але стратегічно важливою перемогою Ковентрі з рахунком 1:0.

Цей успіх не лише зміцнив лідерство команди, а й вписав ім'я нинішнього тренерського штабу в історію клубу. Здобувши вікторію над валлійцями, Ковентрі оформив серію з восьми домашніх перемог поспіль. Це досягнення стало повторенням (а за деякими показниками й оновленням) клубного рекорду, який тримався з далекого 1954 року.

Магія Булдінг Сосаєті Арени під керівництвом Френкі перетворила стадіон на неприступну фортецю, де суперники будь-якого рангу залишаються без очок. Наразі Ковентрі демонструє вражаючу стабільність, яка дозволяє команді одноосібно очолювати турнірну таблицю Чемпіоншипу. Небесно-блакитні зберігають перевагу над другим місцем у вісім очок.

Аналітики зазначають, що Лемпарду вдалося збалансувати гру команди: Ковентрі не лише ефективно атакує, а й демонструє залізну дисципліну в обороні, що було помітно в напруженому матчі проти Свонсі. Якщо команда збереже такий темп, повернення до еліти англійського футболу може відбутися достроково.

Вболівальники вже готуються до святкувань, адже такий солідний очковий запас на цій стадії сезону історично майже завжди гарантував підвищення у класі.

Для самого Френка Лемпарда цей успіх є шансом остаточно реабілітувати свою тренерську репутацію після непростих періодів у Челсі та Евертоні. Схоже, у Ковентрі він нарешті знайшов свою команду.