Андрія Янич поділився враженнями від минулої частини сезону в УПЛ.

Захисник Зорі Андрія Янич підбив підсумки першої половини сезону в луганському клубі.

"Перші шість місяців пройшли гарно для мене. Сім матчів ми не програвали, тому можна занести цей період нам в актив. Адаптуватися було не складно. Мені всі допомагали, до того ж багато балканців в команді.

В першу чергу, якийсь період часу треба було на адаптацію. Потім, знайшов себе і зміг більше сконцентруватися на тренуваннях, на грі і допомагати команді. Найголовніше, що головний тренер повірив у мене. Намагатимусь нікого не підводити.

Захисник повинен давати команді стабільність, впевненість, що позаду все гарно. До того ж, якщо ти фізично готовий, то можеш вигравати більше дуелів, єдиноборств. Зріст має значення, але це не основна якість захисника. Важливо, як і нападнику, завжди бути там, де потрібно, обирати правильну позицію на полі та спілкуватися один з одним.

Матчі, де ми втратили очки? Таких матчів, насправді, багато. Кривбас, Оболонь, Верес, Олександрія, Шахтар… Мали змогу набрати мінімум очок на п’ять більше в таблиці. Але це вже справи минулі. Головне – не зупинятися, працювати та продовжувати прогресувати.

Треба, щоб більше було комунікації в захисний ланці. Я в команді ще небагато часу. Складно, коли ти не розмовляєш на одній мові з іншими захисниками. Рома Вантух розмовляє українською, Джордан португальською, Жуніньо та я можемо розумітися англійською. Але всі ми намагаємося вчити мову. Нам просто потрібно більше часу та більше матчів провести разом, щоб грати якісніше, розуміти один одного навіть без слів. Ми прагнемо цього і до цього йдемо. Є час попрацювати над всім цім в Туреччині на зборах.

У мене не було якогось спеціального плану на відпустку. Проводжу час разом із сім’єю та своєю дівчиною. Користуючись можливістю, хочеться побажати всім миру, спокійного, тихого Нового року. Щоб війна в Україні закінчилася. Це найголовніше побажання", — наводить слова Янича прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Янич провів 15 матчів, у яких забив один гол.

Після 16 турів Зоря набрала 23 очки та займає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.