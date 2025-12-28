Англія

Капітан "канонірів" поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Брайтона (2:1).

"Я чекав на подібний момент і дуже старанно працював над удосконаленням завершення атак. Мені подобається знаходитися в таких зонах, і Букайо Сака, ми добре розуміємо один одного. Він знайшов мене там — у куті був невеликий проміжок, тож це був гарний гол. Це було чудово. Як я вже казав, ми дуже наполегливо працювали, щоб досягти цього, і ось воно вийшло, тож ми дуже задоволені.

Неймовірний виступ від Райса. Зіграти правого захисника, ймовірно, вперше у своєму житті, і зробити це так, як він — це було неймовірно. Дійсно, дуже хороший виступ з його боку. Це і є наша команда — кожен готовий зробити все необхідне заради колективу, і це був ще один чудовий приклад цього", — наводить слова Едегора прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Брайтон.