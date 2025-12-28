Інше

Легендарний капітан Челсі рішуче спростував інформацію про початок самостійної тренерської кар'єри в Чемпіоншипі, підкресливши свою відданість роботі в академії синіх.

Колишній захисник збірної Англії Джон Террі оперативно відреагував на повідомлення, що з’явилися в пресі цими вихідними, згідно з якими він нібито був головним кандидатом на посаду головного тренера Оксфорд Юнайтед.

Клуб Чемпіоншипу, який зараз веде боротьбу за виживання, шукає нового наставника, і кандидатура Террі виглядала вельми інтригуюче. Террі вирішив розвіяти всі сумніви особисто, записавши відеозвернення у своєму TikTok прямо з гольф-поля. 44-річна легенда футболу чітко дав зрозуміти, що наразі його пріоритети далекі від професійного менеджменту в інших клубах.

"Я не впевнений, звідки взялися ці чутки, але я точно не шукаю роботу. Я вже неодноразово говорив, як сильно люблю свою роль у Челсі, де я працюю в академії. Мені подобається допомагати молодим гравцям проходити шлях від юнацької команди до резерву та основи", — заявив Террі.

Він також додав, що жодних контактів з представниками Оксфорда не було:

"Я не звертався до Оксфорда і ні з ким звідти не розмовляв. Я повністю виключаю себе з цього списку. Бажаю їм успіху".

Після завершення ігрової кар'єри Джон Террі працював асистентом Діна Сміта в Астон Віллі та Лестері, проте його шлях до посади головного тренера виявився складнішим, ніж у його партнерів по збірній — Френка Лемпарда, Стівена Джеррарда чи Вейна Руні.

Раніше Террі зізнавався у певному розчаруванні через те, що йому не давали шансу проявити себе на топрівні як першому номеру, посилаючись на брак досвіду. Проте зараз, схоже, легенда лондонців знайшов спокій у вихованні нового покоління гравців Челсі.