Англія

Історичне фіаско на Енфілді.

Вулвергемптон продовжує своє катастрофічне падіння у прірву. Суботній поєдинок 18-го туру Прем'єр-ліги проти Ліверпуля завершився черговою поразкою, яка офіційно зробила команду Едвардса найгіршою в історії елітного дивізіону Англії за низкою статистичних показників.

Матч на Енфілді пройшов за очікуваним сценарієм. Ліверпуль домінував з перших хвилин: спочатку Раян Гравенберх відкрив рахунок, а під завісу першого тайму свій дебютний гол в АПЛ забив зірковий новачок червоних Флоріан Віртц. Попри те, що Сантьяго Буено відіграв один м'яч у другому таймі, Вулвергемптон не зміг вирвати навіть нічию.

Підсумковий свисток зафіксував не просто чергову поразку, а падіння історичних масштабів. Ця гра перетворила Вулвергемптон на головного антигероя англійської футбольної статистики: Жоден клуб у найвищому дивізіоні за всю історію Футбольної ліги Англії (яка ведеться з 1888 року) не мав такого мізерного показника на цьому етапі сезону.

Вовки стали першою командою еліти з сезону 1902/03 (тоді подібне "досягнення" підкорилося Болтону), яка не змогла здобути бодай одну перемогу у стартових 18 матчах чемпіонату. Попередній антирекорд Прем'єр-ліги за тривалістю серії без перемог зі старту сезону належав Шеффілд Юнайтед (17 матчів у сезоні 2020/21).

Тепер Вулвергемптон офіційно перевершив цей показник. Ситуація в клубі виглядає критичною. З двома очками в активі вовки вже зараз відстають від рятівної зони на двозначну кількість пунктів. Показник у 11 очок за сезон (антирекорд Дербі Каунті 2007/08) тепер видається для нинішнього Вулвергемптона майже недосяжною вершиною, якщо команда терміново не змінить курс.

Нагадаємо, на минулому тижні, після десяти років на чолі клубу у відставку подав виконавчий голова Вулвергемптона Джефф Ші