Герой матчу, який оформив дубль після виходу на заміну, захоплено прокоментував рішення Унаї Емері та назвав перемогу на Стемфорд Брідж приголомшливою.
Оллі Воткінс Getty Images
28 грудня 2025, 13:27
Форвард Астон Вілли Оллі Воткінс став головним чинником успіху бірмінгемців у вольовій перемозі над лондонським Челсі (2:1).
Попри несподіване рішення тренера залишити лідера атак на лавці запасних у першому таймі, Воткінс з’явився на полі після перерви та двома влучними ударами перевернув хід гри.
У післяматчевому інтерв’ю для Sky Sports Воткінс не приховував емоцій:
"Amazing, це єдине слово, яким можна все підсумувати. Звісно, для мене особисто вийти на заміну та забити два голи — це чудове відчуття. Але головне продовжувати нашу серію. Приїхати сюди та обіграти Челсі на такому важкому стадіоні це, як я вже сказав, просто неймовірно", — заявив нападник.
Найбільшу увагу медіа привернула відповідь Оллі на питання про його роль суперзапасного та план Унаї Емері. Замість того, щоб висловлювати невдоволення через відсутність у старті, нападник віддав належне стратегії іспанського фахівця.
Емері змінив схему, тому що Челсі грав персонально по кожному гравцю. Коли я вийшов у другому таймі, ми випустили Санчо на фланг та Моргана. Це дало нам більше простору, а Тілеманс у ролі десятки створив зайвого гравця в зоні атаки. Це тактичний геній", — резюмував Воткінс.
Ця перемога стала для Вілли 11-ю поспіль у всіх турнірах, що дозволило команді впритул наблизитися до лідера чемпіонату — лондонського Арсеналу.
Слова Воткінса про Емері лише підтверджують особливу атмосферу в роздягальні, де гравці повністю довіряють ідеям тренера, навіть якщо це вимагає від них жертвувати місцем в основному складі заради результату.
Наступний іспит для левів та їхнього тактичного генія відбудеться вже 30 грудня — у прямому протистоянні за перше місце проти Арсеналу.