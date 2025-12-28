Англія

Герой матчу, який оформив дубль після виходу на заміну, захоплено прокоментував рішення Унаї Емері та назвав перемогу на Стемфорд Брідж приголомшливою.

Форвард Астон Вілли Оллі Воткінс став головним чинником успіху бірмінгемців у вольовій перемозі над лондонським Челсі (2:1).

Попри несподіване рішення тренера залишити лідера атак на лавці запасних у першому таймі, Воткінс з’явився на полі після перерви та двома влучними ударами перевернув хід гри.

У післяматчевому інтерв’ю для Sky Sports Воткінс не приховував емоцій:

"Amazing, це єдине слово, яким можна все підсумувати. Звісно, для мене особисто вийти на заміну та забити два голи — це чудове відчуття. Але головне продовжувати нашу серію. Приїхати сюди та обіграти Челсі на такому важкому стадіоні це, як я вже сказав, просто неймовірно", — заявив нападник.

Найбільшу увагу медіа привернула відповідь Оллі на питання про його роль суперзапасного та план Унаї Емері. Замість того, щоб висловлювати невдоволення через відсутність у старті, нападник віддав належне стратегії іспанського фахівця.

Емері змінив схему, тому що Челсі грав персонально по кожному гравцю. Коли я вийшов у другому таймі, ми випустили Санчо на фланг та Моргана. Це дало нам більше простору, а Тілеманс у ролі десятки створив зайвого гравця в зоні атаки. Це тактичний геній", — резюмував Воткінс.

Ця перемога стала для Вілли 11-ю поспіль у всіх турнірах, що дозволило команді впритул наблизитися до лідера чемпіонату — лондонського Арсеналу.

Слова Воткінса про Емері лише підтверджують особливу атмосферу в роздягальні, де гравці повністю довіряють ідеям тренера, навіть якщо це вимагає від них жертвувати місцем в основному складі заради результату.

Наступний іспит для левів та їхнього тактичного генія відбудеться вже 30 грудня — у прямому протистоянні за перше місце проти Арсеналу.