Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Брайтона (2:1).

"Ми домінували протягом усієї гри. Ми створили дуже багато моментів, завдяки яким, на мій погляд, розрив у рахунку мав бути набагато більшим, ніж 2:0. Але коли ви цього не робите, коли суперник має якісних гравців, багато індивідуальної майстерності, він забиває, після чого гра змінюється.

Коли Деклан грає на позиції правого захисника, це просто неймовірно, і я дуже пишаюся ним. Це чудовий приклад того, як він ставиться до команди, до її духу та прагнення до перемоги.

Едегор був чудовий. Ймовірно, це була його найкраща гра цього сезону. Дуже активний, дуже позитивний, дуже агресивний із м'ячем. Тож я дуже задоволений його грою.

Те, як хлопці виступають і досягають результатів у цьому неймовірному графіку, враховуючи травми, які ми пережили, просто вражає. Нам знадобиться енергія кожного. 30 січня давайте знову разом, щоб боротися і знову перемогти", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Брайтон.