Інше

Енді Керроллу загрожує реальний тюремний термін.

Колишній форвард Ліверпуля, Ньюкасла та національної збірної Англії Енді Керролл опинився перед загрозою ув'язнення.

Як повідомляє The Sun, 36-річному футболісту загрожує тюремний термін після затримання в аеропорту, пов'язаного з порушенням правових норм. Згідно з інформацією, оприлюдненою у звітах, Керролла заарештували в одному з британських аеропортів у порушенні судового наказу про невтручання. Зазвичай такі накази видаються в контексті сімейних конфліктів або домашнього насильства.

Хоча сам інцидент із затриманням стався раніше, Його затримали 27 квітня 2025 року в аеропорту Станстед одразу після прильоту з Франції, де він грав за команду Бордо. Співробітники прикордонної служби побачили попередження в системі паспортного контролю, після чого викликали поліцію. Справа набула критичного обороту саме зараз, коли прокуратура висунула вимогу щодо реального терміну покарання.

Згідно з британським законодавством, за порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Якщо суд визнає порушення Керролла достатньо серйозним, він може отримати тюремний термін, що фактично поставить хрест на його подальших виступах у професійному футболі.

Доля нападника вирішиться вже найближчим часом. Судове засідання, на якому буде оголошено остаточний вирок, призначене на вівторок, 30 грудня.