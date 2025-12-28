Англія

Хавбек "червоних" поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Вулвергемптона (2:1), у якому він відзначився дебютним голом за "червоних".

"Чудові відчуття, особливо при повному стадіоні. Я дуже щасливий. Я був упевнений, що рано чи пізно заб’ю. Хотів почати забивати та віддавати передачі раніше, але все склалося так, як склалося, і це потрібно прийняти. Я знаю, що результат прийде, і намагаюся продовжувати в тому ж дусі.

Ми провели блискучий перший тайм. Трохи відпустили гру, але змогли повернутися. Всі працювали на повну. У останні 20 хвилин ми трохи ускладнили собі життя. Не можу пояснити чому – це потрібно виправити.

Саме так ми хочемо грати. Ми прагнемо бути на вершині таблиці. Початок сезону був непростим, але ми додаємо та набираємо очки", — наводить слова Вірца ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Вулвергемптон.