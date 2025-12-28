Англія

Український захисник може продовжити виступати у складі "ірисок".

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував ситуацію із контрактом українського захисника Віталія Миколенка, який розрахований до літа 2026 року.

"Ми ведемо перемовини з Миколенко. Вони тривають уже деякий час, і ми робимо набагато більше речей за лаштунками. Ми не виходимо й не обговорюємо їх постійно, але багато процесів триває вже досить довго. Сподіваюся, що знайдемо рішення швидше, ніж пізніше.

Він добре зіграв проти Арсеналу. Він упевнено діяв проти багатьох із флангових гравців цього року. Зараз у Прем’єр-лізі є багато справді сильних крайніх футболістів – видовищних вінгерів, якщо повернутися до цього визначення. Я думаю, він показав себе досить добре, тож сподіваюся, ми зможемо його втримати", — наводить слова Моєса Liverpool Echo.

Нинішнього сезону 26-річний Миколенко провів 17 матчів без результативних дій.

Після 18 турів Евертон набрав 25 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.