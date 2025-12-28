Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Астон Віллою.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (1:2).

"Перший пропущений гол став поворотним моментом. До цього голу протягом години гри ми повністю контролювали хід матчу.

Але така наша реакція на пропущений гол — це не перший подібний випадок. Навіть якщо ми виграємо та пропускаємо, у нас виникають проблеми з контролем гри. Це те, що нам потрібно покращити.

Важко аналізувати гру, тому що нам потрібно зрозуміти, чому, коли ми пропускаємо, нам важко добре контролювати гру. Це може бути пов'язане з досвідом, а може бути і з чимось іншим, але нам потрібно проаналізувати та зрозуміти це", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Астон Вілла.