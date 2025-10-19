Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграють у Північно-західному дербі на Енфілді в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Арен Слот, після поразки від лондонського Челсі (1:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Рубен Аморім, на тлі перемоги над Сандерлендом (2:0), використав із перших хвилин Магвайра в трійці центральних захисників, тоді як Кунья гратиме під нападником.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Ісак.

Запасні: Вудмен, Гомес, Вірц, К’єза, Джонс, Екітіке, Робертсон, Фрімпонг, Нгумоа.



Манчестер Юнайтед: Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу — Діалло, Каземіро, Фернандеш, Далот — Мбемо, Кунья — Маунт.

Запасні: Баїндир, Мазрауї, Зіркзе, Доргу, Йоро, Угарте, Гевен, Шешко, Мейну.



Гра Ліверпуль — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.