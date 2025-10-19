НЕДІЛЯ, 19 ЖОВТНЯ, 18:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Ліверпуля осінь розпочалася не найкращим чином. Підопічні Арне Слота програли три матчі поспіль у всіх турнірах — уперше у тренерській кар’єрі нідерландця. Поразки від Крістал Пелес, Галатасарая та Челсі не лише вибили команду з ритму, а й оголили проблеми, яких раніше майже не було видно: розхитану оборону, втрату концентрації в кінцівках і залежність від окремих лідерів. Дев’ять пропущених м’ячів у шести останніх поєдинках — сигнал тривоги для клубу, який звик диктувати свої правила.

Попри серію невдач, Енфілд залишається фортецею — п’ять перемог у п’яти домашніх матчах цього сезону. Саме тут "червоні" традиційно перемагають Юнайтед, який не вигравав на полі Ліверпуля з 2016 року. Арне Слот розраховує на повернення Ібраїми Конате та Раяна Гравенберха, але без Аліссона та Джованні Леоні оборона господарів усе ще виглядає вразливою з відсутністю великих додаткових опцій. Зате традиційно у доброму настрої — Мохамед Салах, який уже взяв участь у 19 голах проти Юнайтед — абсолютний рекорд Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед прибуває до Ліверпуля трохи у піднесеному стані. Ні, не сказати, що футбол манкуніанців зараз на підйомі, але після перемоги 2:0 над Сандерлендом команда Рубена Аморіма має дві звитяги в трьох останніх турах АПЛ і прагне нарешті знайти ту стабільність... позитивну стабільність. Аморім поступово впроваджує власну філософію — дисципліну, компактність і швидкі переходи в атаку. Дебютний м'яч Беньяміна Шешко та гол Мейсона Маунта дають надію, що атакувальний потенціал команди має простір для зростання.

Однак виїзди залишаються головним головним болем "червоних дияволів". Юнайтед не вигравав на чужому полі в АПЛ уже вісім матчів поспіль — найгірша серія за останні шість років. Аморім може розраховувати на більшість ключових гравців — Бруну Фернандеша, Каземіро, Маттеуса Кунью, але без Лісандро Мартінеса та Нуссайра Мазрауї захист продовжує виглядати дуже ненадійно. Попри це, Юнайтед здатний створити проблеми принциповому супернику завдяки високому пресингу та швидким переходам через фланги. Але грати високою лінією проти Ліверпуля — це самогубство. Подивимося, який план на гру вибере португальський фахівець.