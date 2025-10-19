Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в неділю, 19 жовтня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Індивідуальний тотал Манчестер Юнайтед: менше 1,0", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха, тоді як потенційний гол Уго Екітіке — 2.00.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Ліверпуля й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.31.

Слідкуйте за матчем Ліверпуль — Манчестер Юнайтед на Football.ua.