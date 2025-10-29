Англія

Клуб із Ріо-де-Жанейро націлився на форварда Тоттенгема через проблеми з атакою.

Бразильський форвард Рішарлісон може повернутися на батьківщину вже цієї зими. Як повідомляє Fabrizio Lopez, нападник Тоттенгема позитивно поставився до потенційного трансферу у Фламенгу, який зробив його головною ціллю на січневе трансферне вікно.

Уродженець Ріо-де-Жанейро цього сезону стикається з проблемами через травми і розглядає можливість повернення до Бразилії, щоб закріпити за собою місце у складі збірної на чемпіонат світу-2026.

Бразильський клуб шукає досвідченого центрального нападника через травми Педро, нестабільну форму Бруно Енріке та непереконливу гру Жуніньо. Рішарлісон, який уже грав за Флуміненсе та проявив себе в Європі, розглядається як ідеальний кандидат на роль лідера лінії нападу.

Клуб готовий зробити масштабну пропозицію, хоча трансфер буде непростим. Форвард підписав довгостроковий контракт з Тоттенгемом до літа 2027 року, а його ринкова вартість оцінюється в 25 мільйонів євро. Ймовірним варіантом є оренда.

У складі Тоттенгема Рішарлісон забив 23 голи у 104 матчах. Цього сезону бразилець провів 14 матчів та забив три голи.