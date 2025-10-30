До вашої уваги усі пари суперників у чвертьфіналі Кубка англійської ліги-2024/25.
Фото: x.com/Carabao_Cup
30 жовтня 2025, 00:49
Стали відомі всі пари чвертьфінальної стадії Кубка англійської ліги (Carabao Cup) після завершення усіх матчів четвертого раунду.
Згідно з жеребкуванням, Арсенал на своєму полі прийматиме Крістал Пелес, тоді як Кардіфф Сіті зустрінеться з Челсі. Манчестер Сіті зіграє вдома проти Брентфорда, а Ньюкасл Юнайтед протистоятиме Фулгему.
Дати проведення матчів 1/4 фіналу буде оголошено пізніше.