Італія

У продовженні 17 туру Серії А

Мілан вдома розгромив Верону (3:0)

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Модріч виконав подачу з кутового, Рабьо скинув мʼяч на дальню стійку, після цього найкращий бомбардир Міланців розстріляв ворота впритул.

На початку другої 45-хвилинки господарі заробили право на пробиття пенальті. Нкунку сам заробив одинадцятиметровий, він же його й впевнено реалізував. Забивши перший мʼяч за россонері у Серії А.

За декілька миттєвостей француз оформив дубль, знявши питання про переможця в матчі. Нкуку опинився першим на добиванні після пострілу Модрича.

У підсумку Мілан впевнено громить свого суперника та повертається на першу сходинку турнірної таблиці.

Мілан - Верона 3:0

Голи: Пулішич, 45+1, Нкунку, 48 (пен), 53

Мілан: Меньян — Томорі (Одогу, 86), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Річчі, 76), -, Модрич (Яшарі, 70), Рабьо, Бартезагі — Пулішич (Атекаме, 76), Нкунку

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Белла-Кочап — Оєгоке (Сердар, 75), Ньясс, Аль-Мусраті (Харруї, 85), Бернед, Брадарич (Валентіні, 65) — Жоване (Орбан, 46), Москера (Сарр, 46)