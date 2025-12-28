Англія

Орендований гравець Манчестер Сіті пропустив важливий матч Евертона після бурхливої вечірки з Кайлом Вокером,

Футболіст, який зараз виступає за Евертон на правах оренди, пропустив матч проти Бернлі (0:0) через раптову "хворобу", що дивним чином збіглося з його нічними пригодами в столиці.

Напередодні, Джек Гріліш та його колишній партнер по Манчестер Сіті Кайл Вокер влаштували справжній різдвяний марафон у Лондоні. За повідомленнями ЗМІ, зірковий дует не шкодував коштів на розваги. Їхній маршрут включав:

Відвідування парку розваг Winter Wonderland; Вечерю в елітному ресторані району Мейфер; Танці в нічному клубі; Фінальний акорд у стриптиз-клубі на Лейстер-сквер. Загальний рахунок за ніч, за попередніми оцінками, склав близько 20 000 фунтів.

Головний тренер Евертона Девід Моєс пояснив відсутність Гріліша в заявці на гру проти Бернлі "вірусом". Проте коментарі наставника на післяматчевій пресконференції здалися журналістам дещо неоднозначними.

"Я міг би розповісти більше, але не думаю, що в цьому є потреба. У нього невеликий вірус, він захворів. Джек тренувався з нами у вівторок, але потім відчув себе погано", — заявив Моєс.

Поки 35-річний Кайл Вокер зміг вийти на поле та відіграти впевнений матч, 30-річний Гріліш залишився поза грою. Без свого креативного лідера Евертон не зміг дотиснути аутсайдера чемпіонату, завершивши зустріч нульовою нічиєю. Це залишило ірисок на 11-му місці в таблиці, що явно не відповідає амбіціям клубу та самого гравця.

Наразі в клубі сподіваються, що Гріліш "одужає" до наступного поєдинку проти Ноттінгем Форест, який відбудеться 30 грудня. Проте репутаційний удар по гравцю, чия любов до вечірок уже давно стала приводом для мемів, може мати серйозніші наслідки для його майбутнього в складі левів.