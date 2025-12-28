Англія

Вірджил ван Дейк поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Вулвергемптона (2:1).

"На жаль, ми пропустили гол досить рано у другому таймі, і це дало супернику великий імпульс та можливість продовжити грати у тому ж дусі. Ми дуже добре зіграли у першому таймі і забили два гарні голи. Володіючи м'ячем, ми були якісні, в обороні – надійні, і ми не мали проблем. Було очевидно, що в другому таймі вони чинитимуть набагато більше тиску, і нам потрібно буде намагатися робити те саме, про що ми й говорили в перерві.

Нам це не вдалося і Вулвергемптон домігся свого. Загалом, ми знайшли спосіб перемогти, і це ключовий момент, особливо цього сезону і в той момент, коли у нас багато травм та відсутні кілька гравців. Це не виправдання для другого тайму, але, звичайно, добре, що ми здобули перемогу, і це дуже важливо.

Потрібно знаходити спосіб перемагати, і, якщо подивитися на сезон, він був сповнений злетів та падінь. Були гарні ігри, і, на жаль, були й погані. Потрібно намагатися щосили і боротися за кожну секунду на полі. Думаю, це видно не лише сьогодні, а й в останніх кількох іграх, де ми справді хотіли перемогти. Ця гра була гарною.

Вірц поступово звикає до інтенсивності та нашого стилю гри. Він дуже важливий із м'ячем, і, очевидно, його якості не викликають сумнівів. Ми дуже раді за нього, що він забив, і він сам має бути дуже радий. Думаю, після 60 хвилин він досить сильно втомився, тому над цим нам треба працювати", — наводить слова ван Дейка прес-служба клубу.

