Англія

"Каноніри" в повному порядку.

Лондонський Арсенал в рамках Кубку англійської ліги переграв Брайтон із рахунком 2:0.

Таким чином, "каноніри" встановили абсолютний рекорд в англійському футболі.

Арсенал став першою в історії командою найвищого англійського дивізіону, яка здобула шість "сухих" перемог у шести зустрічах протягом одного місяця (жовтня).

Зазначимо, що цього місяця команда Мікеля Артети перемогла в АПЛ Крістал Пелес (1:0), Фулгем (1:0) та Вест Гем (2:0), у Лізі чемпіонів лондонці були сильнішими за мадридський Атлетіко (4:0) та грецький Олімпіакос (2:0), а вже у Кубку ліги вони здобули звитягу над Брайтоном (2:0).