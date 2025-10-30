"Каноніри" в повному порядку.
Мікель Артета, getty images
30 жовтня 2025, 16:56
Лондонський Арсенал в рамках Кубку англійської ліги переграв Брайтон із рахунком 2:0.
Таким чином, "каноніри" встановили абсолютний рекорд в англійському футболі.
Арсенал став першою в історії командою найвищого англійського дивізіону, яка здобула шість "сухих" перемог у шести зустрічах протягом одного місяця (жовтня).
Зазначимо, що цього місяця команда Мікеля Артети перемогла в АПЛ Крістал Пелес (1:0), Фулгем (1:0) та Вест Гем (2:0), у Лізі чемпіонів лондонці були сильнішими за мадридський Атлетіко (4:0) та грецький Олімпіакос (2:0), а вже у Кубку ліги вони здобули звитягу над Брайтоном (2:0).