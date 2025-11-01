СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Криза на Мерсісайді досягла небезпечної межі. "Червоні" програли чотири поспіль матчі в Прем’єр-лізі — такої серії Енфілд не бачив із 1953 року. Після яскравого єврокубкового розгрому Айнтрахта здавалося, що команда нарешті віднайшла ритм, але поразки від Брентфорда та Крістал Пелес остаточно вибили підопічних Слота з колії. Ліверпуль втратив контроль, характер і гостроту в атаці — навіть зіркова зв’язка Салаха та Вірца виглядає дуже розгублено.

Попри кризу, надії вболівальників Ліверпуля не згасають. Мохамед Салах перебуває за крок від історичного досягнення — лише один результативний бал відділяє його від рекорду Вейна Руні за кількістю голів і асистів за один клуб в АПЛ (275 проти 276). Повернення Раяна Гравенберха може додати варіативності в центр поля, а Мамардашвілі отримає ще один шанс довести, що може бути надійною заміною для травмованого Аліссона. Проте Слоту потрібно швидко зібрати розбиту оборону, якщо він не хоче опинитися під тиском чуток про відставку — а такий тиск вже починає з'являтися, попри феєричний минулий сезон.

У той час як Ліверпуль ледь тримається на плаву, Астон Вілла набирає оберти. Чотири перемоги поспіль у Прем’єр-лізі — включно з сенсаційним тріумфом над Манчестер Сіті — вивели команду Емері на сьоме місце, лише за різницею м’ячів поступаючись "червоним". Переможний гол Метті Кеша проти колишньої домінуючої сили англійського футболу показав, наскільки злагоджено працює система Вілли: компактна оборона, високий пресинг і холоднокровна реалізація моментів.

Емері майстерно керує ротацією — навіть попри травми Буендії, Тілеманса та Гарсії, команда демонструє цілісну гру. Джейдон Санчо й Доніел Мален борються за місце на фланзі, а Воткінс продовжує бути головною загрозою попереду. "Леви" забивають у дев’яти матчах поспіль і прагнуть зламати дві серії одразу — 11 поразок поспіль на полях чинних чемпіонів та 11 років без перемог на Енфілді.